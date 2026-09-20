Violences urbaines près de Tours après une collision entre une moto et un véhicule de police

Violences urbaines près de Tours après une collision entre une moto et un véhicule de police ( AFP / LOIC VENANCE )

Des rodéos à moto, un jeune blessé lors d'une collision avec un véhicule de police, puis des échauffourées et des incendies de voiture: dix membres des forces de l'ordre ont été blessés lors de violences urbaines dans la nuit de samedi à dimanche près de Tours.

Ces affrontements impliquant "plusieurs dizaines de jeunes" ont éclaté après qu'un motard a été blessé à la jambe dans une collision avec un véhicule de police, dont le conducteur a été placé en garde à vue. Et neuf policiers et un gendarme ont été blessés, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture et du parquet.

Plusieurs véhicules ont également été incendiés dans ces violences urbaines qui se sont poursuivies jusqu'à 4h du matin à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), a indiqué la préfecture à l'AFP.

Cinq jeunes nés entre 2005 et 2010 ont été interpellés pour "participation avec arme à un attroupement avec visage dissimulé", a indiqué la procureure de Tours Catherine Sorita-Minard, dans un communiqué de presse.

Les faits ont débuté samedi vers 19h00, quand la police est intervenue dans le quartier de la Rabaterie pour des nuisances causées par "plusieurs jeunes" se livrant à des rodéos à moto, selon un communiqué de la préfecture. Celle-ci précise qu'"au cours de l'intervention, l'une des motos a été heurtée par un véhicule de police".

Son conducteur, blessé à une jambe, a été hospitalisé, sans que ses jours ne soient en danger. Né en 2006, il devait être entendu dimanche par les enquêteurs, selon la procureure, qui a ouvert dimanche une information judiciaire pour blessures volontaires.

Un juge d'instruction saisi

"Un juge d'instruction va être saisi", a indiqué la magistrate sur X, en rappelant que le policier qui conduisait le véhicule avait été placé en garde à vue juste après la collision.

Une enquête a également été ouverte pour rodéos urbains et refus d'obtempérer, selon la même source.

Après l'accident, les policiers ont été pris à partie par "plusieurs dizaines de jeunes", faisant l'objet de jets de projectiles et de tirs de mortiers d'artifice, selon la préfecture.

Des barricades ont été érigées, des feux allumés et une vingtaine de véhicules ont été incendiés lors de ces affrontements, qui se sont étendus à certains quartiers de Tours et de Joué-les-Tours.

Un hélicoptère de la gendarmerie ainsi qu'une centaine de policiers et de gendarmes ont été déployés sur le terrain. Un dispositif similaire devrait être mis en place dimanche soir pour prévenir de nouvelles violences, a indiqué à l'AFP Régis Castro, sous-préfet de permanence pour la préfecture d'Indre-et-Loire.

Appel au calme

"Pour l'instant, c'est calme", a indiqué dimanche midi à l'AFP Olivier Conte, maire divers droite de Saint-Pierre-des-Corps.

"On a fait un gros travail de nettoyage des stigmates de la nuit. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser cette vision de casse", a-t-il ajouté en lançant un appel à l'apaisement, conjointement avec la majeure partie de l'opposition de gauche (PS, PCF et écologistes) au conseil municipal et avec la famille du motard blessé.

Seuls les élus LFI ont refusé de se joindre à cet appel au calme. En marge d'une manifestation à Paris, la cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot a réclamé une "police avec une déontologie" et "pas des cow-boys qui sont autorisés à faire tout et n'importe quoi", comme "ce qu'on a vu encore à Saint-Pierre-des-Corps".

Le patron du RN Jordan Bardella a au contraire apporté son "soutien aux forces de l'ordre blessées, pointées du doigt par l'extrême gauche anti-flics pour avoir voulu faire cesser (...) ce fléau des rodéos urbains". Le candidat à la présidentielle et président de LR Bruno Retailleau a appelé de son côté à "la fermeté" pour "des voyous qui n'entendent pas d'autre langage".