Violences sexuelles: Patrick Bruel en garde à vue, deux nouvelles plaintes pour viols déposées

Le chanteur Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes et qui a récemment annulé sa tournée de concerts, a été placé en garde à vue lundi matin, tandis que deux nouvelles plaintes pour viols ont récemment été déposées contre lui.

Le chanteur est auditionné sur des "faits qui concernent à ce stade 13 victimes" présumées, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué, confirmant une information de franceinfo.

Sa garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, peut durer jusqu'à 48 heures.

L'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" en 1997, 2000 et 2001, a ajouté le parquet.

Elle examine aussi "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement", dénoncées par d'autres victimes présumées identifiées lors des investigations.

Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

Cette dénonciation était initialement traitée par le parquet de Saint-Malo, qui s'est dessaisi fin mai au profit du parquet de Nanterre.

"A la disposition de la justice"

Patrick Bruel doit être également interrogé sur une "dénonciation officielle émanant des autorités belges" après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.

Le chanteur "avait depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente", ont réagi dans un communiqué ses avocats Christophe Ingrain, Céline Lasek et Fanny Colin.

"Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence", ont-ils poursuivi.

"Nous attendons les suites qui seront données (à cette garde à vue) même s'il s'agit évidemment d'un grand soulagement", a réagi pour sa part Jade Dousselin, avocate de Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance.

D'après le site d'information Mediapart, qui a révélé cette affaire le 18 mars, elle accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner, alors âgée de 26 ans, était assistante d'Unifrance.

Me Dousselin a également salué "la grande célérité des parquets de Paris et de Nanterre dans le traitement de la plainte" de sa cliente, déposée en mars.

"Continuité"

Patrick Bruel à La Baule en Loire-Atlantique le 25 juin 2021 ( AFP / LOIC VENANCE )

Le parquet n'a pas détaillé l'ensemble des faits dénoncés par les treize victimes présumées mentionnées dans son communiqué.

L'artiste sexagénaire est également visé par deux nouvelles plaintes pour viols, déposées les 27 mai et 3 juin par deux femmes, a indiqué à l'AFP lundi leur avocate, Me Corinne Herrmann, confirmant une information de Mediapart.

Selon Mediapart, les plaignantes sont Florima Treiber, une ancienne Miss Alsace qui accuse M. Bruel de l'avoir violée en avril 2008, et une kinésithérapeute prénommée Séverine, qui dénonce également un viol commis en mai 2000.

Le chanteur est par ailleurs visé par une plainte de l'animatrice de télévision Flavie Flament, qui l'accuse de viol à Paris en 1991, alors qu'elle était adolescente.

Patrick Bruel avait assuré que leur relation "ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise".

Le parquet de Nanterre a également rouvert une enquête après le classement sans suite d'une plainte pour viol en 2022, pour des faits remontant à 2015.

La plaignante, Ophélie Fajfer, était âgée de 19 ans au moment des faits, avait indiqué son avocate Myriam Guedj Benayoun.

"Ma cliente est heureuse que la justice continue son travail. La mise en garde à vue de Monsieur Bruel est la continuité de la réouverture de sa plainte", a réagi celle-ci auprès de l'AFP lundi.

Les avocates de Patrick Bruel, Fanny Colin à gauche et Celine Lasek à droite, arrivent dans les locaux de la police judiciaire à Pais le 8 juin 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )

Enfin, une plainte avec constitution de partie civile pour tentative de viol en 2010 et agression sexuelle en 2019 avait été déposée en mai par deux victimes présumées auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.

Cette procédure faisait suite à une première procédure classée sans suite en 2010, pour infractions insuffisamment caractérisées.

Sous pression, la star française de 67 ans a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.