France-Le nombre d'habitants pourrait baisser de 3,2 mlns d'ici à 2070

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La France pourrait perdre 3,2 millions d'habitants entre 2026 et 2070 si les tendances démographiques se prolongeaient, a déclaré l'Insee lundi, l'office statistique s'attendant à ce que le solde migratoire ne compense plus le déficit naturel à partir de 2037.
Selon les projections de population pour la France à l’horizon 2070 de l'Insee, la population française augmenterait légèrement entre 2026 et 2037 pour passer de 69,1 à 69,8 millions d'habitants, avant de décroitre à partir de 2037 et de tomber à 65,9 millions d'habitants en 2070.
"Cette croissance démographique tiendrait exclusivement au solde migratoire", l'Insee s'attendant à ce qu'il cesse de compenser le déficit naturel à partir de 2037.
L'institut précise que ces projections ne font pas office de prévisions officielles.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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