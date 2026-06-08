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France-Le nombre d'habitants pourrait baisser de 3,2 mlns d'ici à 2070
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 11:25

Jeux olympiques : Vues de la ville de Paris

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La ‌France pourrait perdre 3,2 millions ​d'habitants entre 2026 et 2070 si les tendances démographiques se prolongeaient, ​a déclaré l'Insee lundi, l'office statistique ​s'attendant à ce que ⁠le solde migratoire ne compense ‌plus le déficit naturel à partir de 2037.

Selon les ​projections ‌de population pour la ⁠France à l’horizon 2070 de l'Insee, la population française augmenterait légèrement ⁠entre 2026 ‌et 2037 pour passer ⁠de 69,1 à 69,8 ‌millions d'habitants, avant de ⁠décroitre à partir de 2037 et ⁠de ‌tomber à 65,9 millions d'habitants en ​2070.

"Cette croissance ‌démographique tiendrait exclusivement au solde migratoire", l'Insee s'attendant ​à ce qu'il cesse de compenser le déficit ⁠naturel à partir de 2037.

L'institut précise que ces projections ne font pas office de prévisions officielles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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4 commentaires

  • 12:45

    Soit vous ramez pour leur payez des études. et en faire des chômeursSoit vous en faites pour ramasser des tas d'alloc et vous vous la coulez douceSoit vous n'en faites pas Au choix ...

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