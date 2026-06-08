France-Le nombre d'habitants pourrait baisser de 3,2 mlns d'ici à 2070

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La ‌France pourrait perdre 3,2 millions ​d'habitants entre 2026 et 2070 si les tendances démographiques se prolongeaient, ​a déclaré l'Insee lundi, l'office statistique ​s'attendant à ce que ⁠le solde migratoire ne compense ‌plus le déficit naturel à partir de 2037.

Selon les ​projections ‌de population pour la ⁠France à l’horizon 2070 de l'Insee, la population française augmenterait légèrement ⁠entre 2026 ‌et 2037 pour passer ⁠de 69,1 à 69,8 ‌millions d'habitants, avant de ⁠décroitre à partir de 2037 et ⁠de ‌tomber à 65,9 millions d'habitants en ​2070.

"Cette croissance ‌démographique tiendrait exclusivement au solde migratoire", l'Insee s'attendant ​à ce qu'il cesse de compenser le déficit ⁠naturel à partir de 2037.

L'institut précise que ces projections ne font pas office de prévisions officielles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)