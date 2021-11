Violences sexuelles : l’appel de 285 femmes à un #MeToo politique

À quelques mois de l’élection présidentielle, elles lancent un appel contre les violences sexuelles et sexistes qui gangrènent encore le monde de la politique française. Ce lundi, 285 femmes travaillant dans le milieu politique ou universitaire signent une tribune dans Le Monde pour éveiller les consciences à l’aube de deux élections majeures.

Intitulée « Pour un #MeToo politique : les agresseurs sexuels n’ont pas leur place aux élections de 2022 », cette tribune a notamment été signée par la vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, ex-ministre du Droit des femmes, les écologistes Sandrine Rousseau et Delphine Batho, l’ex-maire et actuelle adjointe de Marseille Michèle Rubirola, l’eurodéputée LFI Manon Aubry et la députée du même camp Danièle Obono ou encore Audrey Pulvar et Alice Coffin, élues à la Ville de Paris.

« Trois candidats à l’Élysée sont déjà cités dans des témoignages d’agressions sexuelles »

Dans cette tribune, les 285 signataires appellent « le monde politique à une réponse d’ampleur aux violences sexuelles et sexistes commises par nos représentants ». Pendant cette campagne présidentielle, par exemple, la tribune relève que « trois candidats à l’Élysée sont déjà cités dans de nombreux témoignages d’agressions sexuelles ». « Cela ne les empêche pas, loin de là, de considérer qu’ils sont dignes d’occuper la magistrature suprême,

