Violences dans le foot amateur : un club de l'Oise lourdement sanctionné
Fight club FC : saison 7 épidsode 4.
Un simple match entre U18 a viré au chaos , le 18 octobre, lors d’US Thourotte-Margny-lès-Compiègne dans l’Oise. À la 75 e , l’arbitre exclut un remplaçant de Margny, entré sur le terrain trop tôt. L’éducateur de Thourotte exige alors que l’adversaire finisse à dix. L’officiel n’est pas d’accord. L’éducateur entre alors sur la pelouse en furie pour réclamer une réserve technique, insulte l’arbitre, refuse la reprise et se fait logiquement expulser.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
