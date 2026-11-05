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Violences conjugales : 285.000 victimes enregistrées en 2025, +5 % sur un an
information fournie par AFP 05/11/2026 à 11:07

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Le nombre de victimes de violences conjugales en 2025 a augmenté de 5 %, soit 285.000 personnes, selon le gouvernement ( AFP / Eric Feferberg )

Le nombre de victimes de violences conjugales en 2025 a augmenté de 5 %, soit 285.000 personnes, selon le gouvernement ( AFP / Eric Feferberg )

Quelque 285.000 victimes de violences conjugales, en très grande majorité des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2025, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur.

Après une année de stabilité en 2024, "le nombre d'enregistrements est en augmentation en 2025, poursuivant ainsi la hausse observée depuis 2016 (+9,6 % par an en moyenne)", note dans un communiqué le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

Comme chaque année, les femmes représentent l'immense majorité des victimes (84 %) et les hommes 85 % des mis en cause, selon le ministère. Près de trois quarts des victimes (73 %) ont entre 20 et 45 ans.

Les violences physiques constituent la majorité des violences enregistrées (63 %), contre 31 % pour les violences verbales ou psychologiques et 5 % pour les violences sexuelles, selon le SSMSI.

D'après l'enquête de victimation Vécu et Ressenti en matière de Sécurité, seules 13 % des victimes de violences conjugales portent plainte auprès des forces de sécurité.

Comme en 2024, le Pas-de-Calais, La Réunion, le Nord, la Somme et la Seine-Saint-Denis figurent parmi les départements aux "plus fort taux de victimes enregistrées pour 1.000 habitantes de 15 à 64 ans", selon le ministère.

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1 commentaire

  • 11:37

    Triste monde !

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