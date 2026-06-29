Vinícius se confie sur les combats qu’il mène hors du terrain

Les héros aussi ont leurs moments de faiblesse. Alors qu’il s’affirme comme le véritable meneur du Brésil sous Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior n’a pas pu contenir son émotion sur le plateau de l’émission « Domingão com Huck » en lisant un message que sa grand-mère lui a laissé .

Pour le numéro 7 auriverde au sourire contagieux, il s’agit d’une figure emblématique de son enfance qui est toujours présente pour lui : « C’est une personne très spéciale, car mon père a toujours vécu loin de chez moi. J’ai donc grandi avec ma mère, mes frères et sœurs et ma grand-mère. La maison était petite, et j’ai dormi avec elle d’innombrables nuits. Je suis sans voix. Elle a façonné ma vie. Je sais que le jour viendra où les gens nous quitteront, alors je chéris chaque instant passé avec elle. […] Ils ont tout fait pour que je puisse réaliser mon rêve. La voir heureuse, ça n’a pas de prix. » …

SW pour SOFOOT.com