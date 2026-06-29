Le Japon privé de l’une de ses stars face au Brésil
Samurai à terre. Opposé au Brésil pour leur seizième de finale, le Japon devra faire sans l’une de ses stars. Toujours pas remis de sa blessure au ménisque contractée face aux Pays-Bas (2-2), pour le premier match de poule, Takefusa Kubo sera absent face à la Seleção .
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