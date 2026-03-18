Vinicius justifie sa célébration

Il avait coché la date. Vinicius Junior n’a pas manqué de répondre aux supporters de Manchester City après son doublé lors de la victoire et de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions du Real Madrid à l’Etihad Stadium (1-2).

L’attaquant brésilien avait dans un coin de sa tête le tifo moqueur que les supporters de Skyblues avaient déployé à l’occasion du quart aller de l’an passé au sujet du Ballon d’or remporté par Rodri aux dépens de Vinicius. Ce mardi, ce dernier s’est moqué d’eux en faisant semblant de pleurer après avoir converti son pénalty, une célébration visée qu’il a confirmé en interview d’après-match.…

LL pour SOFOOT.com