Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions

Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions

Y’a de la joie. À l’issue de la rencontre face à Manchester City (1-2), Álvaro Arbeloa a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse tout en leur conseillant de conserver «la même mentalité» à l’avenir.

"Lo mejor es que pare y se recupere. No es cuestión de días, es un poco más largo". Arbeloa, sobre la baja de Mbappé. 🎙️ @Rsierraplus #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/paJApJocHD…

LB pour SOFOOT.com