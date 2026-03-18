Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions
Y’a de la joie. À l’issue de la rencontre face à Manchester City (1-2), Álvaro Arbeloa a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse tout en leur conseillant de conserver «la même mentalité» à l’avenir.
"Lo mejor es que pare y se recupere. No es cuestión de días, es un poco más largo". Arbeloa, sobre la baja de Mbappé. 🎙️ @Rsierraplus #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/paJApJocHD…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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