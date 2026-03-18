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Les autres décisions de la CAF
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 00:19

Les autres décisions de la CAF

Les autres décisions de la CAF

Il n’y a pas que le score qui a bougé. En parallèle du retrait du titre de la CAN 2025 au Sénégal, la CAF a également réduit ou annulé les sanctions énoncées contre les Marocains lors de la finale.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),……

LB pour SOFOOT.com

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