Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica
Rattrapés par la patrouille. Après le scandale survenu pendant le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), durant lequel Vinícius Júnior s’est plaint de racisme de la part de Gianluca Prestianni, voilà que le milieu offensif argentin n’est plus le seul incriminé .
Jovens imitam macaco para provocar Vini Jr na torcida do Benfica pic.twitter.com/Qrs54VH2oF…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer