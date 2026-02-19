 Aller au contenu principal
Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica
19/02/2026

Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

Rattrapés par la patrouille. Après le scandale survenu pendant le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), durant lequel Vinícius Júnior s’est plaint de racisme de la part de Gianluca Prestianni, voilà que le milieu offensif argentin n’est plus le seul incriminé .

Jovens imitam macaco para provocar Vini Jr na torcida do Benfica pic.twitter.com/Qrs54VH2oF…

EL pour SOFOOT.com

Sport
