Vini-Xabi, le feu et la glace
27/10/2025

Il paraît que les opposés s'attirent. Le bouillant Vinícius et le placide Xabi Alonso ont pourtant du mal à s'accorder. Le Brésilien a fini par péter les plombs ce dimanche au moment de sortir du terrain lors du Clásico, au point d'insulter son coach. L'histoire d'un déclassement que l'attaquant n'accepte pas.

Un an et demi que le Real Madrid n’avait plus battu le FC Barcelone. Après quatre défaites dans le Clásico , la Casa Blanca a redoré son blason dimanche au Bernabeu (2-1). Tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes, sauf que Vinícius a les nerfs à vif. La cocotte-minute a explosé à la 72 e minute en voyant son numéro 7 apparaître en rouge sur le tableau du quatrième arbitre. Son coup de sang a largement éclipsé la victoire, et ses mots à l’encontre de Xabi Alonso ont remis les projecteurs sur sa place au sein du club.

« Un manque de respect »

Fou de rage au moment de laisser sa place à Rodrygo, il a quitté la pelouse en pestant, sans même un regard pour son entraîneur, filant directement aux vestiaires. Les plus grands spécialistes de la lecture labiale se sont mobilisés, et le résultat est sans équivoque. « Je quitte cette équipe. Je pars, c’est mieux que je parte » , a lâché le joueur, en envoyant aussi un « va te faire foutre » à son coach Xabi Alonso. Le Real ne menait alors que d’un but, le match était loin d’être terminé, et le Brésilien avait clairement pris l’ascendant dans son duel avec Jules Koundé sur son côté. Sa frustration peut se comprendre, mais exprimée de la sorte, elle passe mal.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

