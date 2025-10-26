Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico
Pas content, pas content.
Remplacé par Rodrygo à la 72 e minute du Clásico, Vinícius Júnior a explosé de colère au moment du changement . Alors que les Madrilènes mènent 2 à 1 au moment de sa sortie, l’international brésilien est rentré directement au vestiaire après avoir hurlé son mécontentement à son staff, il a par ailleurs refusé de serrer la main de son entraîneur, Xabi Alonso.…
