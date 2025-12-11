La mésaventure du PSG à Bilbao
La même sensation que trouver sa bagnole rayée avant de partir au boulot.
Après avoir été tenu en échec par l’Athletic Club mercredi soir (0-0), le Paris Saint-Germain a découvert au réveil que son car a été caillassé dans la nuit . Le véhicule était stationné devant l’hôtel du centre-ville de Bilbao, où logeaient les champions d’Europe, et deux éclats ont été constatés selon RMC.…
MR pour SOFOOT.com
