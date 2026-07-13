Vincent Sasso arrive en Ligue 1

Un de perdu, un de retrouvé. Quelques heures après avoir annoncé le départ de Yassine Kechta, Le Havre a officialisé l’arrivée de Vincent Sasso ce lundi. Le défenseur, libre de tout contrat, suit les pas de Demba Ba, nouveau directeur sportif du HAC, qu’il a côtoyé à Dunkerque (Ligue 2) ces deux dernières saisons. Le club indique qu’il portera le numéro 23 mais ne précise pas la durée de son contrat .

Première pige en Ligue 1

« L’expérimenté défenseur central s’engage chez les Ciel&Marine. Auréolé d’une longue carrière à l’internationale, Vincent Sasso a performé au plus haut niveau dans de nombreux championnats européens. À 35 ans, fort de toute cette expérience, Vincent Sasso endosse donc les couleurs Ciel&Marine » , a écrit Le Havre dans son communiqué, vantant l’intelligence de jeu du défenseur .…

LL pour SOFOOT.com