Vincent Lindon : « Un bon film ne donne pas d’ordre »

À l’affiche du film Jouer avec le feu , qui sort ce mercredi, Vincent Lindon incarne le rôle d’un père veuf qui voit l’un de ses fils se radicaliser par le biais d’un groupe d’extrême droite rattaché au FC Metz. L’occasion de parler avec l’acteur français de son rapport au foot, des ultras, de l’importance de la famille et du 7 e art.

Déjà, pour commencer, quelle est votre relation avec le football ?

Il n’y en a pas. J’ai des crises, très rares. Je peux regarder un match ou une mi-temps, c’est en fonction de mes copains. C’est-à-dire que quand il y a un enjeu énorme, je peux tout d’un coup me mêler, mais ils ne m’invitent plus trop parce que je gâche les moments de foot. Je n’ai pas les mêmes avis que beaucoup et de temps en temps j’annonce des scores qui les terrifient. Je ne suis pas ce qu’on appelle un mordu. Je n’ai rien contre. Quand je suis devant la télévision, ça me plaît, mais je n’ai pas le réflexe.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com