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Vincent Labrune répond sans détour à Joseph Oughourlian
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 20:52

Vincent Labrune répond sans détour à Joseph Oughourlian

Vincent Labrune répond sans détour à Joseph Oughourlian

Oh, voilà qu’on mord à l’hameçon. Comme le relaie L’Equipe , Vincent Labrune n’a pas du tout kiffé la pique de Joseph Oughourlian à l’égard de la LFP. En réponse immédiate aux propos de l’homme d’affaires artésien, l’ancien président de l’OM a balancé sèchement : « Je ne peux pas le laisser installer l’idée que les difficultés du football français seraient le résultat des seules décisions de la Ligue et de son conseil d’administration, attaque Labrune. La Ligue n’est pas une institution hors sol. La Ligue, ce sont les clubs. Les grandes décisions sont discutées pendant des heures, débattues, puis votées par les représentants des clubs professionnels. Beaucoup des décisions qu’il critique aujourd’hui ont été prises à une très large majorité, souvent avec lui d’ailleurs, et parfois même à l’unanimité. »

Un clash sans fin

Le bonhomme au brushing parfait n’en démord pas : la mauvaise foi n’est pas qu’un concept sartrien, mais bien une coutume du président du RC Lens . « Joseph Oughourlian semble considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont soit incompétents, soit aveugles, fustige-t-il. Concernant la réforme qu’il défend (sur la gouvernance du football) , 22 clubs professionnels ont publiquement exprimé leur opposition au texte issu du Sénat. Ce n’est pas la position de la Ligue, c’est celle d’une très large majorité des clubs. […] Mais on ne peut pas prétendre parler au nom du football français quand une majorité écrasante de ses acteurs dit exactement l’inverse. »

SW pour SOFOOT.com

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