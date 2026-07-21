Presnel Kimpembe est sans contrat
Même un snap paraît plus long. Après une petite année à suer pour l’écusson du Qatar SC, Presnel Kimpembe se retrouve sans club . L’écurie qatarie a annoncé le départ du Titi parisien sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué des plus insipides : « Le Qatar annonce le départ du défenseur français Presnel Kimpembe de l’effectif de l’équipe première du club. Le club remercie Kimpembe pour son passage au sein de l’équipe et lui a souhaité du succès pour la suite de sa carrière. »
Embed www.instagram.com…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer