 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presnel Kimpembe est sans contrat
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 23:02

Presnel Kimpembe est sans contrat

Presnel Kimpembe est sans contrat

Même un snap paraît plus long. Après une petite année à suer pour l’écusson du Qatar SC, Presnel Kimpembe se retrouve sans club . L’écurie qatarie a annoncé le départ du Titi parisien sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué des plus insipides : « Le Qatar annonce le départ du défenseur français Presnel Kimpembe de l’effectif de l’équipe première du club. Le club remercie Kimpembe pour son passage au sein de l’équipe et lui a souhaité du succès pour la suite de sa carrière. »

Embed www.instagram.com…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Leo Messi de retour à Rosario !
    Leo Messi de retour à Rosario !
    information fournie par So Foot 21.07.2026 22:36 

    Retour au bercail. Après avoir essuyé ses larmes après la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Espagne, Leo Messi est enfin rentré chez lui, à Rosario. La chaîne sportive ESPN a diffusé des images montrant la star de 39 ans à bord d’un monospace gris, à ... Lire la suite

  • Un champion du monde 2018 à Dunkerque ?
    Un champion du monde 2018 à Dunkerque ?
    information fournie par So Foot 21.07.2026 22:07 

    Alors là, sacré poisson. Le plus difficile à retrouver des champions du monde 2018 serait sur le point de rebondir dans Ch’Nord selon L’Equipe . À 37 balais, Steven Nzonzi débarquerait à l’USL Dunkerque , libre depuis la fin de son contrat avec Stoke City. Un accord ... Lire la suite

  • Donald Trump se targue d’avoir accueilli le meilleur Mondial de l’histoire
    Donald Trump se targue d’avoir accueilli le meilleur Mondial de l’histoire
    information fournie par So Foot 21.07.2026 21:38 

    On se rassure comme on peut, et dans le déni. Alors que le président libanais Joseph Aoun a été reçu ce mardi à la Maison Blanche, Donald Trump a profité de l’occasion pour clamer haut et fort que cette Coupe du monde s’avère «  la plus réussie de l’histoire. » ... Lire la suite

  • Alban Lafont se tire du FC Nantes
    Alban Lafont se tire du FC Nantes
    information fournie par So Foot 21.07.2026 21:15 

    Un Canari (re)prend son envol. Après avoir fait partie du voyage en Amérique pour la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, Alban Lafont s’apprête à voyager de nouveau . Comme l’indique L’Equipe , le portier devrait signer un contrat de trois ans avec Ademspor , ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank