Vincent Labrune renvoie Javier Tebas à son Espagne
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 00:24

Il n’a pas aimé. Après les propos sur le football français tenus par Javier Tebas, qui a notamment suggéré à la LFP de faire le « ménage » , Vincent Labrune ne s’est pas privé de répondre au président de la Ligue espagnole dans les colonnes du Figaro en l’invitant « à se concentrer sur les sujets qui concernent directement son championnat. À ce titre, les incidents racistes récurrents qui se produisent dans les stades espagnols sont graves et inacceptables ».

« Chacun est libre de donner son opinion, mais la gouvernance du football français et son championnat ne regardent pas M. Tebas , a encore indiqué le patron de la LFP . La LFP, ses clubs et plus largement l’ensemble des acteurs du foot français travaillent sur leurs propres réformes et n’ont pas vocation à recevoir de leçons de l’extérieur. » La porte est fermée aux conseils, donc.…

FC pour SOFOOT.com

