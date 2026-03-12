 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La tristounette soirée d'Europa League
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 23:16

La tristounette soirée d'Europa League

La tristounette soirée d'Europa League

Non, ce n’est pas parce que les clubs français n’ont pas gagné… Si l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur le terrain du Celta Vigo et si Lille s’est incliné contre Aston Villa, il existe d’autres arguments pour qualifier ce jeudi soir d’Europa League de triste . Il suffit de comptabiliser le nombre total de buts, treize en huit matchs, pour s’en convaincre. Aucun scénario fou ni renversement notable n’est à évoquer non plus, six des huit équipes ayant ouvert le score s’étant finalement imposées. Personne n’a inscrit plus de deux réalisations, et seules trois rencontres ont vu les deux adversaires marquer.

En seconde partie de soirée, outre la partie de l’OL et l’égalisation d’Endrick, Ferencvaros a ainsi sereinement battu Braga. De son côté, Midtjylland a au moins eu le mérite de créer la surprise en s’imposant sur la pelouse de Nottingham Forest. Comme Genk contre Fribourg, sur la plus courte des marges néanmoins. Ces huitièmes de finale aller n’ont donc pas proposé beaucoup d’émotions fortes, mais la soirée du retour devrait au contraire accélérer les palpitations cardiaques. Et au moins, il n’y pas eu de 0-0……

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bientôt une série documentaire sur Ronaldinho
    Bientôt une série documentaire sur Ronaldinho
    information fournie par So Foot 12.03.2026 23:43 

    Ce sera le 16 avril. Officialisée par Netflix, une mini-série documentaire portant sur Ronaldinho va bientôt être diffusée . « La série revient sur ses victoires et ses défaites tout au long de sa vie. Elle retrace le parcours de l’un des derniers ambassadeurs ... Lire la suite

  • Lyon arrache le nul au bout de l'effort
    Lyon arrache le nul au bout de l'effort
    information fournie par So Foot 12.03.2026 23:00 

    Longtemps mené et à onze contre dix, l'Olympique lyonnais a su réagir pour obtenir le match nul lors de son huitième de finale aller d'Europa League sur la pelouse du Celta Vigo. Grâce à une égalisation tardive d'Endrick, les Rhodaniens sont donc toujours en course ... Lire la suite

  • Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »
    Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »
    information fournie par So Foot 12.03.2026 21:58 

    Le corps a ses douleurs que la raison ignore… pendant un temps, seulement. Nayef Aguerd, par exemple, a dû se résoudre à prendre conscience que ses souffrances physiques ne pouvaient pas durer et qu’il fallait faire quelque chose. Voilà pourquoi le défenseur de ... Lire la suite

  • Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka
    Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka
    information fournie par So Foot 12.03.2026 20:57 

    Rijeka 1-2 Strasbourg Buts : Majstorovic (76 e ) pour Rijeka // Panichelli (2 e ) et Godo (71 e ) pour Strasbourg Un peu plus d’une minute. C’est le temps qu’il a fallu à Strasbourg pour prendre l’ascendant sur Rijeka, en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank