La tristounette soirée d'Europa League

Non, ce n’est pas parce que les clubs français n’ont pas gagné… Si l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur le terrain du Celta Vigo et si Lille s’est incliné contre Aston Villa, il existe d’autres arguments pour qualifier ce jeudi soir d’Europa League de triste . Il suffit de comptabiliser le nombre total de buts, treize en huit matchs, pour s’en convaincre. Aucun scénario fou ni renversement notable n’est à évoquer non plus, six des huit équipes ayant ouvert le score s’étant finalement imposées. Personne n’a inscrit plus de deux réalisations, et seules trois rencontres ont vu les deux adversaires marquer.

En seconde partie de soirée, outre la partie de l’OL et l’égalisation d’Endrick, Ferencvaros a ainsi sereinement battu Braga. De son côté, Midtjylland a au moins eu le mérite de créer la surprise en s’imposant sur la pelouse de Nottingham Forest. Comme Genk contre Fribourg, sur la plus courte des marges néanmoins. Ces huitièmes de finale aller n’ont donc pas proposé beaucoup d’émotions fortes, mais la soirée du retour devrait au contraire accélérer les palpitations cardiaques. Et au moins, il n’y pas eu de 0-0……

FC pour SOFOOT.com