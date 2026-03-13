 Aller au contenu principal
OM : quels joueurs sont sur la sellette dans ces dernières journées de Ligue 1 ?
13/03/2026

Après avoir fait une croix sur les coupes et dû composer avec les diverses crises, l’Olympique de Marseille a deux ambitions pour terminer cette saison : finir sur le podium et savoir quels joueurs conserver cet été pour relancer un cycle.

Si l’OM recrute à tour de bras depuis deux saisons, difficile de dire quel joueur donne vraiment satisfaction. Et pour cause, entre les prêts, les départs prématurés et les rendements insuffisants, jamais l’effectif olympien n’aura trouvé de réelle stabilité. Alors en cette fin de saison sans réel enjeu – si ce n’est la troisième place directement qualificative en Ligue des champions – tour de table des quelques joueurs pouvant encore tirer leur épingle du jeu avant le remue-ménage estival prévu.

→ Hamed Junior Traoré

Ce vendredi, Hamed Junior Traoré retrouvera une brève connaissance : l’AJ Auxerre. La saison dernière, l’Ivoirien y avait en effet été prêté par Bournemouth, pour un bilan honorable (26 matchs, 10 buts). Aujourd’hui à l’OM, toujours en prêt, le milieu offensif a un petit objectif perso : faire sauter l’option d’achat placée par les Cherries . Pour HJT, les neuf matchs restants avant la fin de saison font ainsi office de compte à rebours, lui qui s’est toujours montré intéressant sous le maillot marseillais après avoir été pourri par les blessures. Car oui, Traoré ne dispose que de neuf matchs pour convaincre, n’ayant pu le faire que par intermittence jusqu’ici, en raison d’une cuisse capricieuse.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

