Gouvernance du foot français : le fond et la réforme

C’est une première dans la très longue crise que traverse le foot français : cette semaine, sept clubs de Ligue 1 ont cosigné une tribune appelant à une réforme « nécessaire et urgente » de la gouvernance. Avec l’espoir de voir l’Assemblée nationale inscrire très vite à son calendrier la proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2025. Et après ?

Pendant que les derniers représentants de l’Hexagone jouent leur avenir européen sur les terrains et qu’il est de bon ton de se moquer de la Premier League, c’est encore autre chose qui se trame dans les coulisses d’un football français très loin d’être sorti de la crise. Moins d’un mois après une première tribune publiée dans Le Monde , quatre clubs (Lens, Le Havre, Rennes et l’OM) ont été rejoints par trois autres (Metz, l’OL et le Paris FC) pour appeler à une « nécessaire et urgente » réforme de la gouvernance du football professionnel français. Cette fois, le message est passé dans plusieurs médias, notamment la presse quotidienne régionale, pour alerter un maximum de personnes et faire bouger les lignes.

📢 𝗦𝗘𝗣𝗧 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗥𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗥𝗘́𝗩𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 ! 🤯🇫🇷 Dans une tribune commune, 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗟, 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 𝗼𝘂 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗥𝗖 𝗟𝗲𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂… pic.twitter.com/zOheBXjpT9…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com