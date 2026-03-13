 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gouvernance du foot français : le fond et la réforme
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 00:15

Gouvernance du foot français : le fond et la réforme

Gouvernance du foot français : le fond et la réforme

C’est une première dans la très longue crise que traverse le foot français : cette semaine, sept clubs de Ligue 1 ont cosigné une tribune appelant à une réforme « nécessaire et urgente » de la gouvernance. Avec l’espoir de voir l’Assemblée nationale inscrire très vite à son calendrier la proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2025. Et après ?

Pendant que les derniers représentants de l’Hexagone jouent leur avenir européen sur les terrains et qu’il est de bon ton de se moquer de la Premier League, c’est encore autre chose qui se trame dans les coulisses d’un football français très loin d’être sorti de la crise. Moins d’un mois après une première tribune publiée dans Le Monde , quatre clubs (Lens, Le Havre, Rennes et l’OM) ont été rejoints par trois autres (Metz, l’OL et le Paris FC) pour appeler à une « nécessaire et urgente » réforme de la gouvernance du football professionnel français. Cette fois, le message est passé dans plusieurs médias, notamment la presse quotidienne régionale, pour alerter un maximum de personnes et faire bouger les lignes.

📢 𝗦𝗘𝗣𝗧 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗥𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗥𝗘́𝗩𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 ! 🤯🇫🇷 Dans une tribune commune, 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗟, 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 𝗼𝘂 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗥𝗖 𝗟𝗲𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂… pic.twitter.com/zOheBXjpT9…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vincent Labrune renvoie Javier Tebas à son Espagne
    Vincent Labrune renvoie Javier Tebas à son Espagne
    information fournie par So Foot 13.03.2026 00:24 

    Il n’a pas aimé. Après les propos sur le football français tenus par Javier Tebas, qui a notamment suggéré à la LFP de faire le « ménage » , Vincent Labrune ne s’est pas privé de répondre au président de la Ligue espagnole dans les colonnes du Figaro en l’invitant ... Lire la suite

  • OM : quels joueurs sont sur la sellette dans ces dernières journées de Ligue 1 ?
    OM : quels joueurs sont sur la sellette dans ces dernières journées de Ligue 1 ?
    information fournie par So Foot 13.03.2026 00:10 

    Après avoir fait une croix sur les coupes et dû composer avec les diverses crises, l’Olympique de Marseille a deux ambitions pour terminer cette saison : finir sur le podium et savoir quels joueurs conserver cet été pour relancer un cycle. Si l’OM recrute à tour ... Lire la suite

  • Bientôt une série documentaire sur Ronaldinho
    Bientôt une série documentaire sur Ronaldinho
    information fournie par So Foot 12.03.2026 23:43 

    Ce sera le 16 avril. Officialisée par Netflix, une mini-série documentaire portant sur Ronaldinho va bientôt être diffusée . « La série revient sur ses victoires et ses défaites tout au long de sa vie. Elle retrace le parcours de l’un des derniers ambassadeurs ... Lire la suite

  • La tristounette soirée d'Europa League
    La tristounette soirée d'Europa League
    information fournie par So Foot 12.03.2026 23:16 

    Non, ce n’est pas parce que les clubs français n’ont pas gagné… Si l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur le terrain du Celta Vigo et si Lille s’est incliné contre Aston Villa, il existe d’autres arguments pour qualifier ce jeudi soir d’Europa League de triste ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank