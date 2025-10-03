 Aller au contenu principal
Vincent Koziello raconte son aventure au Népal
03/10/2025

Un Ballon d’or d’un côté, un CDD au Népal de l’autre

Vincent Koziello, ancien milieu prometteur de l’OGC Nice, aurait pu devenir un nom familier du football français. Mais la carrière de celui qui croisait Ousmane Dembélé aux trophées UNFP du meilleur espoir a pris un tournant… pour le moins inattendu. Ce jeudi, dans l’After FC sur RMC , l’ ex-espoir est revenu sur sa surprenante aventure d’un mois et demi au Népal, où il a retrouvé l’essentiel : rejouer des matchs.

