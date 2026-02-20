Vincent Kompany pense que Mourinho a fait « une énorme erreur » sur le cas Vinícius

Message clair mais conciliant. C’est l’actu de la semaine et difficile de ne pas s’exprimer dessus quand on se sent concerné. Lors de la conférence de presse avant le match contre l’Eintracht Francfort ce samedi, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a vivement critiqué la réaction de José Mourinho aux accusations de racisme de Vinícius Júnior contre Gianluca Prestianni .

Le Belge a expliqué que c’est la réaction du coach de Benfica après l’incident sur le terrain qui l’avait particulièrement dérangé : « José Mourinho attaque le caractère de Vinícius Júnior en utilisant le type de célébration pour discréditer ce que Vinicius fait à ce moment-là. Pour moi, en matière de leadership, c’est une énorme erreur. C’est quelque chose que nous ne devrions pas accepter. » Il a également été irrité par la déclaration de Mourinho selon laquelle Benfica ne pourrait pas être raciste à cause de la légende du club, Eusébio : « Vous savez ce que les joueurs noirs ont dû traverser dans les années 1960. Était-il présent à tous les déplacements avec Eusébio ? » …

JE pour SOFOOT.com