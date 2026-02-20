 Aller au contenu principal
Plusieurs semaines d'absence pour Lautaro Martínez
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 15:25

La grosse tuile. Sorti après une heure de jeu lors de la défaite de l’Inter Milan face à la fringuante équipe du Bodø/Glimt, Lautaro Martínez souffre d’une élongation du muscle soléaire de sa jambe gauche . Selon la Gazzetta dello Sport , il pourrait être indisponible pendant plus d’un mois.

Le condizioni di Lautaro Martínez 👉 https://t.co/BWSj8P40vQ pic.twitter.com/cYrtYdKQzr…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
