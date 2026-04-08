Vincent Kompany le sait, l’ours n’est pas mort

Pas besoin de rallumer la Play cette fois. À la suite de la victoire 2 à 1 de son Bayern Munich face au Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions, Vincent Kompany n’a pas voulu vendre la peau de l’ours trop vite .

« Tout le monde dans le vestiaire était très, très calme. Nous avons gagné, mais nous devons gagner à nouveau pour nous qualifier. Gagner au Bernabéu, c’est quelque chose de spécial. Si vous y parvenez, cela montre que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Mais cet aller-retour n’est pas terminé », calme le Belge qui ajoute : « On avait l’impression que le match était toujours sur le fil du rasoir. Ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. On sentait qu’on avait plus et de meilleures occasions […] Deux buts ici, c’est bien quand même, et on prend ça. »…

EA pour SOFOOT.com