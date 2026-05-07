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Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 01:18

Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage

Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage

On l’a vu hurler à la lune (ou plutôt à l’injustice) dans la nuit munichoise un bon paquet de fois, on l’a aperçu tendu dans son blouson noir en sortant des vestiaires à la mi-temps. Alors qu’il avait scruté le formidable match aller depuis les tribunes du Parc, Vincent Kompany a vécu une soirée autrement plus compliquée ce mercredi à Munich , pour la demie retour entre son Bayern et le PSG.

Au centre de son courroux, quelques décisions arbitrales qui ne sont pas tombées du côté allemand de la tartine. « Par rapport aux décisions de l’arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et être donc expulsé dans son duel avec (Konrad) Laimer » , ressassait-il face à la presse. M. João Pinheiro ne laissera donc pas un souvenir impérissable au coach belge, mais ce n’est pas le seul fait de jeu que ce dernier retiendra : « À Paris il n’y avait pas penalty sur la main d e Davies (sur le but du 3-2 inscrit sur penalty par Dembélé, NDLR). Celui qui a un peu joué au football sait pertinemment que cette décision n’a pas été la bonne.  »

MR pour SOFOOT.com

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