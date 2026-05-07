Luis Enrique lance déjà les hostilités avec Mikel Arteta
Luis Attaque. Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Quelques minutes après l’officialisation de ce duel suite à la qualif des Parisiens face au Bayern, Luis Enrique a taclé ironiquement l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta dans une séquence sur CBS Sport.
« Tu peux inviter Mikel Arteta »
Alors que le très mauvais défenseur Jamie Carragher l’invitait à la fête réservée aux équipes de l’émission programmée à la veille de la finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG a décliné l’invitation en trouvant lui-même son remplaçant : « Non, je ne viendrai pas Jamie, mais tu peux inviter Mikel Arteta. Il mérite d’y aller », suggérant avec humour que l’entraîneur d’Arsenal, lui, n’aurait pas de travail à la veille d’un tel rendez-vous.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer