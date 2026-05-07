Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest

Paris rime avec nostalgie. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée après son titre la saison dernière. La bande de Luis Enrique affrontera Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. La capitale hongroise où le PSG a déjà disputé deux rencontres de Coupe d’Europe.

Des matchs contre Vác et Upjset

Le 24 août 1994, le club de la capitale jouait face au Vác FC en tour préliminaire de la Ligue des champions. Résultat : une victoire 2-1 grâce à un doublé de Patrick Mboma. Huit ans après en 2002, le Paris Saint-Germain, entraîné à cette époque par Luis Fernandez, posait à nouveau ses valises à Budapest. Cette fois, un succès contre Ujpest sur la plus petite des marges 1-0 en 64e de finale aller de la Coupe de l’UEFA. Bilan de ces voyages en Hongrie : deux matchs deux victoires. …

MBC pour SOFOOT.com