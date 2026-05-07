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Kane face à Pacho : la bonne altitude
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 02:08

Kane face à Pacho : la bonne altitude

Kane face à Pacho : la bonne altitude

Si le PSG a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions, il le doit en grande partie à l’intelligence défensive de Willian Pacho, précieux notamment dans son duel face à un Harry Kane remuant et décisif. Un affrontement de très haut niveau dont les deux hommes sortent finalement grandis.

Le match aller d’anthologie entre le Paris Saint-Germain et le Bayern avait reçu son lot de critiques. Les partisans d’un football plus pragmatiques et moins débridé avaient critiqué les deux défenses, trop perméables à leur goût. Mercredi soir à l’Allianz Arena lors de la qualification du PSG face au Bayern Munich, c’était tout l’inverse : « seulement » deux buts, des gardiens au niveau, des arrières-gardes solides et surtout des duels engagés comme celui livrés entre Harry Kane et Willian Pacho pendant 95 minutes. Deux joueurs qui dessinent l’avenir de leur poste, tant leurs performances défensives et offensives, ont défrayé la chronique.

Un duel aussi tactique que combatif

Le bras de fer entre le meilleur buteur du continent cette saison et le roc équatorien ne s’est pas résumé aux nombres de coups et de tacles échangés par les deux hommes. Non, les deux joueurs se sont aussi livré une confrontation âpre sur le plan tactique. Comme à son habitude cette saison, le vrai-faux numéro 9 du Bayern Munich a passé une partie de son match loin de la ligne défensive parisienne. Avec cette approche tactique singulière, le prince Harry n’a pas fui la confrontation : il l’a rendue plus intéressante et a permis à son adversaire du soir de montrer encore une fois au monde toute sa polyvalence.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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