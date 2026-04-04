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Le Barça se rapproche du titre
information fournie par So Foot•04/04/2026 à 23:21
Le Barça se rapproche du titre
Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelone
Buts : Simeone (10
e
) pour les Colchoneros // Rashford (42
e
), Lewandowski (87
e
) pour les Blaugrana
C’est la crise. Alors qu’elle réalise l’une des meilleures saisons de son histoire (actuellement cinquième de Première Ligue), les doutes s’accumulent concernant l’avenir de la section féminine de Dijon . Le DFCO a en effet publié un communiqué alarmant ce dimanche, ...
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