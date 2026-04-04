Le Bayern, première équipe à atteindre la barre des 100 buts

The special one . Avec son succès 3 à 2 sur la pelouse de Fribourg, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga. En effet, le Rekordmeister est le premier club à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts au bout de 28 journées de championnat dans l’histoire du football allemand .

Le Bayern est le 1er club à atteindre la barre des 100 buts après ses 28 premiers matchs d'une saison en Bundesliga. Elle est la 1ère équipe à atteindre ce total dans les 5 grands championnats cette saison. #Bundesliga…

LB pour SOFOOT.com