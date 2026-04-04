Pierre Sage remonte les bretelles des Lensois

La joue bien rouge. Le RC Lens a été giflé par Lille samedi soir dans le derby du Nord (3-0). Pierre Sage a débriefé cette défaite avec beaucoup d’amertume au micro de Ligue 1+. « On n’a pas le droit de montrer ce visage-là dans un match si important pour nous , explique le coach lensois. On est passé à côté de notre match. On n’a pas été à la hauteur. »

« L’adversaire était meilleur ce soir » , admet-il, en regrettant que son équipe ait montré « un visage très, très pâle » : « Certaines attitudes tournaient plus vers l’abandon de l’équipe que vers la révolte. On avait un fond de commerce : être unis, agir en équipe, c’est comme ça qu’on est performant. Malheureusement, je pense que sur certaines situations, on s’est éloigné de ça. » …

QB pour SOFOOT.com