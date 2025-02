Villeroy de Galhau : "Le protectionnisme est toujours et partout perdant dans la durée"

Le gouverneur de la Banque de France fait état du climat d'incertitudes qui baigne l'économie mondiale et freine les investissements. Dans ce contexte, l'Europe "enformie" doit sortir de sa torpeur, sans céder aux sirènes du repli sur soi, juge t-il.

Francois Villeroy de Galhau, le 16 janvier 2024, à Davos ( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Ca peut apparaître séduisant à court terme". Interrogé sur le protectionnisme proné par l'administration Trump à coups de tarifs douaniers durcis et la nouvelle guerre commerciale qui fait rage entre grandes puissances, le gouverneur de la Banque de France a appelé la France et l'Europe à ne pas suivre cette voie.

Face aux méthodes "extrêmement brutales" employées par l'administration Trump, Elon Musk et son "DOGE" en tête, François Villeroy de Galhau a dit espérer que "les forces de rappel de la démocratie et de l'économie américaine joueront". ""Le protectionnisme, ça peut apparaître séduisant à court terme - on se dit qu'on protège son économie - mais toujours et partout, c'est perdant dans la durée", a-t-il jugé à l'antenne de France Culture, mercredi 12 février.

Quant à la réponse du Vieux Continent? "Il est très souhaitable que l'Europe se réveille", a lancé François Villeroy de Galhau sur France Culture . Il faut "muscler la capacité d'innovation et de production en Europe", "investir mieux dans les technologies d'avenir et innover plus vite avec des simplifications", a-t-il ajouté. "L'Europe a beaucoup d'atouts", a-t-il développé, évoquant un marché unique d'environ 450 millions de consommateurs et des start-up, "mais l'Europe s'est un peu endormie face à la vague d'innovation née largement aux Etats-Unis et en partie en Chine" .

"L'imprévisibilité de Monsieur Trump ne tient pas lieu de stratégie économique efficace"

La Banque de France prévoit une croissance économique de 0,1% à 0,2% en France au premier trimestre, dans un contexte de fortes incertitudes. Pour 2025, elle table sur une hausse de 0,9%, comme le gouvernement. "S'il y a un maître mot aujourd'hui qui menace l'économie, c'est cette incertitude qui engendre l'attentisme des entrepreneurs qui diffèrent leurs investissements ou même des consommateurs (...) qui diffèrent leurs achats et qui préfèrent épargner", a prévenu François Villeroy de Galhau. "De ce point de vue-là, l'imprévisibilité de Monsieur Trump (...) ne tient pas lieu de stratégie économique efficace. Partout dans le monde, cela augmente l'incertitude et donc cela pèse sur la confiance et la croissance", a-t-il ajouté.

Alors que l'inflation a baissé en France et que le taux de chômage s'est établi à 7,3% au quatrième trimestre 2024, "il reste deux maladies économiques sérieuses", a estimé François Villeroy de Galhau. Pour la France, il a cité "le problème" des finances publiques et de la dette. Pour l'Europe, celui d'une croissance et d'une innovation insuffisantes. Alors que l'économie européenne "tourne autour d'une croissance de 1%" elle est "entre 2% et 3%" aux Etats-Unis, "et année après année, ça creuse l'écart".