Villarreal croit en ses chances face au « bulldozer » PSG

Et si. Opposé au PSG, leader de phase de ligue après des victoires face à Manchester City (2-4) et au Barça (4-2), ce mardi en Ligue des champions, Villarreal veut croire en sa chance . Même si le sous-marin jaune est à la peine en C1 avec seulement trois points , son entraîneur Iñigo Pérez reste confiant : « On veut taper du poing sur la table face au champion d’Europe . C’est un bulldozer qui écrase un peu tout le monde. On connaît les points forts de cette équipe. Il faudra oublier la peur, ne pas faire de complexes. »

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TM pour SOFOOT.com