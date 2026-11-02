L’Union Berlin console un candidat malheureux de « Qui veut gagner des millions ? »

Le trou de mémoire qui coûte cher. Lors de l’émission « Wer wird Millionär ? » (le « Qui veut gagner des millions ? » allemand), un homme a échoué à la question à 2 000 euros, à cause d’un lapsus de l’ami qu’il avait appelé sur le nom du coach de l’Union Berlin . La séquence a tellement fait le tour d’internet que le club a pris la décision de l’inviter lors de la rencontre face à Cologne ce dimanche.

Un ami à ne plus appeler

Alors qu’il ne trouvait pas la réponse à sa question, le candidat a décidé d’utiliser son joker « appel à un ami ». Le problème ? Son contact se rappelait vaguement que la racine du véritable nom du coach ( « Lust » pour Lustrinelli) évoquait le plaisir. S’emmêlant complètement les pinceaux entre Lust (le désir, l’envie en allemand) et Spaß (l’amusement), l’ami a fini par inventer de toute pièce le nom « Spassikowski » .…

AP pour SOFOOT.com