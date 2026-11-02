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Un joueur amateur meurt après une tête en arrière
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 15:53

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Un joueur amateur meurt après une tête en arrière

Un joueur amateur meurt après une tête en arrière

En Seine-Maritime, ce dimanche, alors que les vétérans du Groupement sportif Saint-Aubin-Saint-Vigor recevaient le FC Bréauté-Bretteville , un drame est venu frapper l’équipe locale.

Le quotidien Paris-Normandie rapporte que Valéry Tia, défenseur, a fait une tête en arrière , sans être au duel avec un autre joueur. Il s’est écroulé sur le terrain. Malgré l’arrivée des secours, l’homme de 42 ans est décédé dans un véhicule de secours, après un arrêt cardio-respiratoire.

LP pour SOFOOT.com

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