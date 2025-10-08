Villarreal compte offrir le voyage à ses supporters pour le match de Liga à Miami
Acheter les supporters pour calmer les tensions.
On l’a appris ce lundi, l’UEFA a autorisé « à contrecoeur » la délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A, l’un a Miami (20 décembre) et l’autre à Perth (8 février). Une décision qui a reçu de nombreuses critiques, notamment en Espagne, où elle s’est heurtée au syndicat des footballeurs ainsi qu’à tous les capitaines de Liga. Pour calmer la situation, Villarreal pense avoir trouvé la solution. …
CDB pour SOFOOT.com
