L'Olympique de Marseille et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes

Dos au mur après 45 minutes et pratiquement éliminés de la course aux barrages, Pierre-Emerick Aubameyang a fait renaître l'espoir en seconde période pour le peuple marseillais avec un doublé en quatre minutes. Un succès final de 2 buts à 1 qui peut sonner comme un point de bascule pour les Olympiens et la fin de cette phase de ligue.

Olympique de Marseille 2-1 Newcastle United

Buts : Aubameyang (46 e , 50 e ) pour les Phocéens // Barnes (6 e ) pour les Magpies

Avec seulement trois points en poche en cinq journées, l’heure n’était plus aux calculs pour les Marseillais : pour espérer se qualifier au mieux pour les barrages il fallait une victoire impérative aux protégés de Roberto De Zerbi pour continuer d’espérer jouer la suite de la compétition. Les Anglais auront fait douter les Phocéens 45 minutes avec une ouverture du score précoce, avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne vienne sonner la révolte et assurer le succès marseillais pour un score final de 2 à 1.…

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com