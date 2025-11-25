 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 23:17

Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus

Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus

Comme on dit au Groland : « Môrdi : rien. »

Et c’est ce qu’on retiendra du seul 0-0 du soir, offert par le Slavia Prague et Bilbao. Les Basques ne gagnent plus, les Tchèques n’ont toujours pas gagné, et les deux ennemis du soir ont déjà un pied et demi dans la charrette. Allez, merci d’être passé ! La petite pique pourrait aussi s’appliquer à Villarreal, dont le naufrage en C1 n’a d’égal que sa série victorieuse en championnat. Confirmation sur la pelouse de Dortmund, où les partenaires de Georges Mikautadze ont pris une grosse douche à la bière (4-0) grâce à un doublé de Guirassy, un bijou d’Adeyemi et une beigne gratuite de Svensson dans le temps additionnel.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre-Emerick Aubameyang célèbre son deuxième but, celui de la victoire, mardi en Ligue des champions contre Newcastle au Stade Vélodrome. ( AFP / Christophe SIMON )
    Ligue des Champions: Signé Aubameyang !
    information fournie par AFP 25.11.2025 23:26 

    Bien mal embarqué après dix premières minutes cauchemardesques, l'OM a obtenu un important succès mardi face à Newcastle (2-1), grâce à un superbe doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, et a ainsi préservé ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des ... Lire la suite

  • Manchester City se fait surprendre par Leverkusen
    Manchester City se fait surprendre par Leverkusen
    information fournie par So Foot 25.11.2025 23:26 

    Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Buts : Grimaldo (23 e ), Schick (54 e ) pour le Werkself Super façon de marquer le coup.… JD pour SOFOOT.com

  • L'Olympique de Marseille et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes
    L'Olympique de Marseille et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes
    information fournie par So Foot 25.11.2025 22:57 

    Dos au mur après 45 minutes et pratiquement éliminés de la course aux barrages, Pierre-Emerick Aubameyang a fait renaître l'espoir en seconde période pour le peuple marseillais avec un doublé en quatre minutes. Un succès final de 2 buts à 1 qui peut sonner comme ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 25.11.2025 22:55 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ US Moursoise vs FCP Arbresle L’action sent fortement les minutes d’entraînement. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank