Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus

Comme on dit au Groland : « Môrdi : rien. »

Et c’est ce qu’on retiendra du seul 0-0 du soir, offert par le Slavia Prague et Bilbao. Les Basques ne gagnent plus, les Tchèques n’ont toujours pas gagné, et les deux ennemis du soir ont déjà un pied et demi dans la charrette. Allez, merci d’être passé ! La petite pique pourrait aussi s’appliquer à Villarreal, dont le naufrage en C1 n’a d’égal que sa série victorieuse en championnat. Confirmation sur la pelouse de Dortmund, où les partenaires de Georges Mikautadze ont pris une grosse douche à la bière (4-0) grâce à un doublé de Guirassy, un bijou d’Adeyemi et une beigne gratuite de Svensson dans le temps additionnel.…

JD pour SOFOOT.com