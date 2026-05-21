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Villarreal annonce le départ d’une de ses légendes
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 16:38

Villarreal annonce le départ d’une de ses légendes

Villarreal annonce le départ d’une de ses légendes

Le 86 de général le plus packé de FIFA entre 2022 et 2024 quitte le Sous-Marin jaune. Sur son compte X, Villarreal a annoncé le départ de Dani Parejo après six ans au club et 269 matchs à son actif . Il jouera son dernier match, ce dimanche, contre l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann, qui enfilera également le maillot de son club pour la dernière fois. Préparons les mouchoirs.

El Villarreal y Dani Parejo separan sus caminos después de seis temporadas juntos El centrocampista cierra una brillante etapa como groguet en la que ha levantado una Europa League, ha alcanzado una semifinal de Champions y ha disputado 269 partidos Gracias, Dani 💛 pic.twitter.com/B93nT8wfhA…

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