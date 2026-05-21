Roberto Martínez la joue comme Raymond Domenech

Si c’est sa façon de se rassurer ? Que dire… Après avoir découvert la passion de Raymond Domenech pour l’astrologie, il y a un autre sélectionneur qui croit à un autre mot dont le suffixe est « -logie ». En effet, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, est un adepte de la numérologie . Par définition, c’est l’étude divinatoire basée sur les nombres. Le genre de croyance qu’on utilise en dernier recours.

Le 6, chiffre fort de la Seleção

Avec de tels arguments, impossible de la contredire. « Je pense que le 6 peut apporter quelque chose de très positif » , explique-t-il à la RTP, avant d’exposer sa théorie. « En 2016, le Portugal a gagné l’Euro, 1966 a été le meilleur résultat de tous les temps en Coupe du monde. Il y a eu une demi-finale en 2006… C’est le moment d’atteindre ce que le Portugal mérite amplement » , avance l’ex-coach de la Belgique. C’est donc l’année ou jamais pour les Portugais.…

EM pour SOFOOT.com