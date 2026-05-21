Deux absents surprises à Nice pour la finale de Coupe de France

Deux absents surprises à Nice pour la finale de Coupe de France

Sur le côté, les fashions. L’OGC Nice a annoncé les 26 joueurs convoqués pour la finale de la Coupe de France. En plus de Moise Bombito, blessé, et de Mohamed Abdelmonem (absent depuis le début de semaine), convoqué en sélection avec l’Égypte, deux absents sont à signaler dans les rangs niçois : Tanguy Ndombele et Salis Abdul Samed . Les deux milieux de terrain n’auront donc pas l’occasion de ramener la quatrième Coupe de France du Gym.

Notre groupe pour la finale de demain. 🏆#rclogcn l @coupedefranceCA pic.twitter.com/n3ukngQLMD…

TC pour SOFOOT.com