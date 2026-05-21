N'Golo Kanté célèbre un nouveau titre

Voilà un trophée de plus pour N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de l’équipe de France s’est rendu en Belgique ce mercredi pour célébrer le titre de Virton, le club qu’il a racheté en 2023.

La formation wallonne a remporté le championnat de D1 FFA, le troisième échelon du football belge, et évoluera ainsi en Challenger Pro League (deuxième division) la saison prochaine. Le joueur de Fenerbahçe a pris la parole à l’occasion de la « fête des champions », mettant à l’honneur l’équipe première ainsi que les 200 joueurs de l’académie du club.…

OC pour SOFOOT.com