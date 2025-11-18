Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Malgré son nul face à la Turquie, l'Espagne s'est qualifiée à son tour pour le Mondial
So Foot•18/11/2025 à 23:07
Malgré son nul face à la Turquie, l'Espagne s'est qualifiée à son tour pour le Mondial
Espagne 2-2 Turquie
Buts : Olmo (4
e
), Oyarzabal (62
e
) pour la Roja // Gul (42
e
), Ozcan (54
e
) pour les Turcs
Douche froide pour les Bleus: l'équipe de France a été battue mardi dès les quarts de finale de la Coupe Davis à Bologne, vaincue 2-0 par la Belgique. Ironie du sort, c'est un dénommé Zizou qui a enterré les espoirs tricolores: le N.1 belge Zizou Bergs (43e mondial) ...
Lire la suite
Bonne nouvelle : les supporters écossais seront sur le continent américain cet été. La dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde n’a pas manqué de suspsens, en particulier du côté de Hampden Park où l’Ecosse affrontaient le Danemark. Bonheur au ...
Lire la suite
Belgique 7-0 Liechtenstein Buts : Vanaken (3 e ), Doku (34 e , 41 e ), Mechele (52 e ), Saelemaekers (55 e ), De Ketelaere (57 e , 59 e ) pour les Diables rouges // X (xe) pour les Bleus-Rouges Le derby des monarchies.… LB pour SOFOOT.com
