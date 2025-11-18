 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Malgré son nul face à la Turquie, l'Espagne s'est qualifiée à son tour pour le Mondial
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 23:07

Malgré son nul face à la Turquie, l'Espagne s'est qualifiée à son tour pour le Mondial

Malgré son nul face à la Turquie, l'Espagne s'est qualifiée à son tour pour le Mondial

Espagne 2-2 Turquie

Buts : Olmo (4 e ), Oyarzabal (62 e ) pour la Roja // Gul (42 e ), Ozcan (54 e ) pour les Turcs

La Roja peut encaisser des buts.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank