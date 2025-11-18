 Aller au contenu principal
L'Ecosse et l'Autriche filent au Mondial, la Bosnie et le Danemark grands perdants de la soirée
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 22:49

Bonne nouvelle : les supporters écossais seront sur le continent américain cet été.

La dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde n’a pas manqué de suspsens, en particulier du côté de Hampden Park où l’Ecosse affrontaient le Danemark. Bonheur au vainqueur, malheur aux vaincus était la devise de cette rencontre. Mais ce sont bien les Ecossais qui ont fini par triompher au bout du temps additionnel, face à des Danois qui ont manqué le coche en ne gagnant pas en étant en supériorité numérique face à la Biélorussie la journée précédente (3-2).…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
