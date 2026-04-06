 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viktor Orban, un modèle pour les dirigeants illibéraux
information fournie par AFP 06/04/2026 à 15:57

Une affiche électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban "Unissons-nous contre la guerre", le 27 mars 2026 à Budapest, avant les élections législatives du 12 avril 2026 ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Une affiche électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban "Unissons-nous contre la guerre", le 27 mars 2026 à Budapest, avant les élections législatives du 12 avril 2026 ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Régnant sans partage sur la Hongrie depuis 2010, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a vu son aura se ternir ces dernières années en raison d'une corruption devenue trop visible aux yeux d'une population contrainte elle de se serrer la ceinture.

Le dirigeant de 62 ans, qui a fait de son pays le laboratoire de la démocratie illibérale, a réussi à se faire un nom à l'international, grâce à ses passes d'arme fréquentes avec Bruxelles et ses amitiés avec les présidents américain et Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

"Les dirigeants illibéraux le considèrent comme un modèle, quelqu'un qui a réussi, qui a su prendre le pouvoir", souligne Emilia Palonen, professeure associée à l'Université d'Helsinki, interrogée par l'AFP.

Né le 31 mai 1963 dans un village situé à une heure de Budapest, c'est pourtant en jeune libéral que Viktor Orban s'est fait un nom quand il défia le régime communiste à Budapest en juin 1989 avec un discours enflammé, réclamant la démocratie.

Un an plus tôt, ce diplômé de droit de l'université de Budapest, qui a bénéficié d'une bourse de la fondation Soros pour étudier à Oxford, avait cofondé l'Alliance des jeunes démocrates (Fidesz).

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Budapest, le 21 mars 2026 ( AFP / Gergely BESENYEI )

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Budapest, le 21 mars 2026 ( AFP / Gergely BESENYEI )

Il vire cependant rapidement vers un discours défendant les valeurs familiales, rurales et chrétiennes. Un pari payant puisqu'en 1990, il est élu député puis désigné Premier ministre en 1998, à seulement 35 ans.

Quatre ans plus tard, il est battu par le Parti socialiste, héritier des communistes, puis de nouveau en 2006. Une humiliation qui accélère sa mutation.

Revenu plus averti au pouvoir en 2010, alors que le pays est profondément ébranlé par la crise économique, il entreprend de cimenter l'emprise de son parti sur les médias, les institutions et les universités au nom du salut de la "nation hongroise".

En 2014, il est le premier homme politique d'envergure à promouvoir un "Etat illibéral" comme modèle, lors d'un discours dans un village de Transylvanie, en Roumanie, où vit une forte minorité hongroise, relativisant l'Etat de droit.

"Il a tiré les leçons des erreurs de son premier mandat, il a pu faire passer rapidement des changements d'ampleur, consolidant ainsi son pouvoir", analyse Emilia Palonen.

- "Ennemi extérieur" -

Ses attaques contre l'indépendance de la justice, de la presse, des institutions, ses atteintes aux libertés individuelles, dont celles de la communauté LGBT+, ont généré des frictions avec l'Union européenne, qui a gelé des milliards de fonds destinés à la Hongrie.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'adresse à la foule lors d'un meeting de campagne à Budapest, le 23 mars 2026, avant les élections législatives du 12 avril 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'adresse à la foule lors d'un meeting de campagne à Budapest, le 23 mars 2026, avant les élections législatives du 12 avril 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Il s'oppose également à la politique migratoire du bloc, refusant d'accueillir des demandeurs d'asile contre lesquels il érige en 2015 une clôture de plusieurs centaines de kilomètres.

Cette stratégie, basée sur l'existence d'"un ennemi extérieur", selon la politologue Zsuzsanna Szelenyi, lui a permis de l'emporter à nouveau dans les urnes en 2014, 2018 et 2022 avec la majorité des deux tiers.

Ambitionnant d'être reconduit le 12 avril pour un cinquième mandat consécutif, il a désigné comme nouvel ennemi, après les communistes et les migrants, l'Ukraine, qu'il accuse de vouloir entraîner la Hongrie dans la guerre suite à l'invasion russe.

Mais à en croire les sondages, qui donnent le parti Tisza de son adversaire Peter Magyar largement en tête, cela ne prend plus, les électeurs se disant beaucoup plus préoccupés par les sujets internes comme l'inflation, la déliquescence des services et la corruption qui a permis à l'entourage de Viktor Orban, marié et père de cinq enfants, de s'enrichir outrageusement.

La marche des fiertés de Budapest, le 28 juin 2025 en Hongrie ( AFP / Attila KISBENEDEK )

La marche des fiertés de Budapest, le 28 juin 2025 en Hongrie ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Son autorité a également vacillé devant la participation record l'an dernier à la marche des fiertés de Budapest qu'il avait pourtant interdite.

En cas de victoire, Viktor Orban risque, selon les analystes, d'être confronté à une opinion moins malléable et de se heurter plus violemment à ses partenaires européens qui ont dénoncé sa déloyauté après le veto qu'il a opposé fin mars à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

"Il a certainement réussi à laisser son empreinte", estime le politologue Attila Gyulai, du Centre des sciences sociales de l'université ELTE, en pointant le durcissement de la ligne de l'UE sur les migrants.

"Mais il a agi comme un bélier, donc naturellement c'est lui qui s'usera le premier."

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée le 6 avril 2026 sur la chaîne Telegram officielle du Service de presse unifié du système judiciaire de la région de Koursk, montrant Alexeï Smirnov, ancien gouverneur de la région de Koursk, en Russie, pendant le verdict du tribunal de district Lénine de Koursk ( Service de presse unifié du système judiciaire de la région de Koursk / Handout )
    Russie: l'ex-gouverneur de Koursk condamné à 14 ans de prison pour corruption
    information fournie par AFP 06.04.2026 17:07 

    Un ancien gouverneur de la région russe de Koursk a été condamné lundi à 14 ans de colonie pénitentiaire pour avoir touché des pots-de-vin liés à des marchés publics de construction de fortifications dans cette région frontalière de l'Ukraine. En août 2024, à l'époque ... Lire la suite

  • Des motocyclistes font la queue pour faire le plein de carburant dans une station-service à Karachi, le 3 avril 2026 au Paskistan ( AFP / Rizwan TABASSUM )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 06.04.2026 16:25 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi vers 13H45 GMT, après 37 jours de conflit a Moyen-Orient: Le pétrole se reprend, Wall Street sans grand entrain Le pétrole se redressait dans un marché aux échanges limités par les fêtes de Pâques, les ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street ouvre en petite hausse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 06.04.2026 16:17 

    Wall Street évolue en hausse lundi, les investisseurs s'interrogeant sur la possibilité d'une issue à la guerre au Moyen-Orient malgré de nouvelles menaces de Washington envers Téhéran. Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), l'indice Nasdaq prenait 0,58% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Le chef de l'opposition et président du parti Tisza, Peter Magyar, tient un drapeau hongrois lors d'un rassemblement électoral à Budapest, le 15 mars 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )
    Peter Magyar, du sérail au rôle d'opposant de Viktor Orban
    information fournie par AFP 06.04.2026 16:13 

    En à peine deux ans, Peter Magyar, le chef du parti Tisza, a réussi à enfiler les habits d'un opposant coriace et crédible au Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, indéboulonnable depuis 16 ans. Communicant habile, sur les réseaux sociaux comme sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank