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Argentine: le président chilien Kast reçu par Milei pour son premier déplacement à l'étranger
information fournie par AFP 06/04/2026 à 17:51

Le président chilien José Antonio Kast (g) reçu par son homologue argentin Javier Milei à la Casa Rosada, le 6 avril 2026 à Buenos Aires ( AFP / Juan Mabromata )

Le président chilien José Antonio Kast (g) reçu par son homologue argentin Javier Milei à la Casa Rosada, le 6 avril 2026 à Buenos Aires ( AFP / Juan Mabromata )

Le président chilien d'extrême droite José Antonio Kast a été reçu lundi à Buenos Aires par son homologue argentin, le libertarien Javier Milei, à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture en mars.

M. Kast perpétuait ainsi la tradition des présidents chiliens d'effectuer leur première visite officielle en Argentine voisine.

Proches politiquement, les deux dirigeants affichent des positions le plus souvent alignées sur celles du président américain Donald Trump et s'inscrivent dans la progression de la droite radicale dans la région.

Les deux chefs d'Etat n'ont fait aucune déclaration à la presse à l'issue de deux réunions en matinée à la Casa Rosada, la présidence argentine.

La première, accompagnés de leurs chefs de diplomatie respectifs, l'Argentin Pablo Quirno et le Chilien Francisco Pérez Mackenna, la seconde dans la foulée, élargie en compagnie d'une demi-douzaine de ministres dont les deux ministres de la Sécurité, selon un communiqué succinct publié par la présidence argentine.

MM. Milei et Kast sont ensuite brièvement apparus au balcon de la Casa Rosada, saluant une place de Mai quasi déserte sous une pluie battante.

Le président chilien José Antonio Kast (g) reçu par son homologue argentin Javier Mileil, sur le balcon de la Casa Rosada, le 6 avril 2026 à Buenos Aires ( AFP / Juan Mabromata )

Le président chilien José Antonio Kast (g) reçu par son homologue argentin Javier Mileil, sur le balcon de la Casa Rosada, le 6 avril 2026 à Buenos Aires ( AFP / Juan Mabromata )

Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés en décembre, juste après l'élection de M. Kast, posant ensemble avec une tronçonneuse, symbole des coupes budgétaires engagées par Javier Milei.

"Aujourd'hui plus que jamais, il est important de développer des projets communs. Nous avons de grandes idées dans les domaines minier et énergétique, ainsi que sur les passages frontaliers et la lutte contre le crime organisé", a déclaré dimanche M. Pérez Mackenna.

Cette visite, qualifiée de "protocolaire" par le gouvernement chilien, intervient toutefois dans un contexte marqué il y a quelques jours par l'échec d'une tentative d'arrestation en Argentine de Galvarino Apablaza, un ancien guérillero accusé d'avoir participé à l'assassinat en 1991 du sénateur chilien de droite Jaime Guzman.

Galvarino Apablaza bénéficiait du statut de réfugié politique en Argentine depuis 2010, jusqu'à sa révocation par la justice en février. Mais la police n'a pas réussi à l'arrêter après l'émission d'un mandat d'arrêt la semaine dernière.

"Tôt ou tard, M. Apablaza devra rendre des comptes devant la justice chilienne et nous entreprendrons toutes les démarches nécessaires auprès du gouvernement argentin pour cela", a assuré dimanche le ministre Mackenna.

Le ministère argentin de la Sécurité a offert vendredi une récompense d'environ 14.000 dollars pour toute information permettant de le localiser.

Le Chili et l'Argentine partagent une frontière de plus de 5.300 km, et Buenos Aires est le deuxième partenaire commercial de Santiago en Amérique latine, quoique loin derrière le Brésil, avec des échanges estimés à près de huit milliards de dollars en 2025.

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