Patrice Évra réclame des comptes à Raymond Domenech dans un documentaire

Patrice Évra réclame des comptes à Raymond Domenech dans un documentaire

« Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. » Signé Patrice Évra, dans le documentaire Netflix intitulé Le bus : les Bleus en grève et dont les premières images ont été dévoilées . Disponible le 13 mai 2026, le programme dédié à l’équipe de France promet.

Il y a 16 ans, Knysna. LE BUS : LES BLEUS EN GRÈVE, le documentaire sur l’un des plus grands scandales du foot français, le 13 mai. pic.twitter.com/l4RMUtzWxc…

FC pour SOFOOT.com